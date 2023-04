Lapam Talk, giovedì 20 aprile Double U Frenk ospite a Modena

Come si costruisce un brand streetwear? E come si conquista pubblico sul social media del momento, Tik Tok? Di questo e molto altro si parlerà all’intero dell’appuntamento Lapam Talk, il format ideato da Lapam Confartigianato per far incontrare gli imprenditori in contesti informali, consentendo un maggior dialogo e un più facile scambio di opinioni e considerazioni su temi di stretta attualità.

Giovedì 20 aprile, a partire dalle ore 18.30, presso il Caffè Grande Italia, in Largo di Porta Bologna 37/39 a Modena, Francesco Lanza, fondatore di Double U Frenk, racconterà i segreti che lo hanno portato a essere uno dei brand streetwear più riconosciuti, apprezzato anche da personaggi noti come Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, e Mariano Di Vaio, noto blogger.

Ispirato da Phil Knight, fondatore della Nike, Frenk nel 2017 apre il primo monomarca Double U Frenk nella sua città, Modena e durante l’appuntamento racconterà di come, non senza qualche difficoltà, il suo percorso lo abbia aiutato ad affermarsi come uno tra i principali protagonisti del settore a livello nazionale.

L’evento è gratuito previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.