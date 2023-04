Inaugurata la nuova Area Cani di Viale Vittorio Veneto a San Cesario

Domenica scorsa un piccolo evento molto partecipato ha aperto ufficialmente al pubblico la nuova area sgambamento cani di San Cesario di viale Vittorio Veneto, tra il parco storico di Villa Boschetti e il camminamento pedonale che porta all’Istituto Comprensivo. Un intervento che, come dimostrano i tanti padroni di amici a 4 zampe e non solo presenti, rappresenta una risposta concreta ad un bisogno della cittadinanza. La mattinata, oltre al consueto taglio del nastro, grazie alle attività organizzate dal negozio Da Capo..a coda di Patrizia e Morena, hanno divertito il pubblico con esibizioni di dog dance e obedience dog con anche una sfilata canina con tanto di giovanissima giuria coinvolta nella valutazione dei “modelli” canini.

La struttura, recintata e che si estende per circa 900 metri quadrati in totale, si colloca in un’area verde accessibile con un cancello dal percorso pedonale di viale Vittorio Veneto, all’esterno del parco storico di Villa Boschetti, ed è costituita da due aree distinte in ognuna delle quali sono presenti una fontana per l’abbeveramento degli animali, un cestino per la raccolta delle deiezioni e delle panchine per i conduttori. È presente anche un impianto di illuminazione, rendendola fruibile anche nelle ore serali.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – il commento del Sindaco Francesco Zuffi -, primo per l’inaugurazione molto partecipata, che dimostra che questo intervento era molto atteso dai cittadini, incontrando un vero bisogno, e secondo per la riqualificazione e valorizzazione di una zona poco utilizzata ora facilmente accessibile dal centro e che va a vantaggio degli animali che vivono in appartamento. Oltre a ringraziare i tanti cittadini che hanno partecipato, un plauso va all’Associazione “Le Contrade” per il rinfresco offerto e al negozio di prodotti per animali “Da Capo…a Coda” che ha dato un contributo fondamentale all’ideazione e realizzazione della giornata inaugurale”.