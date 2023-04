Al via le iscrizioni per i soggiorni sociali a Pinarella di Cervia

Giovedì 20 aprile si aprono le iscrizioni ai tradizionali soggiorni al mare per anziani, in programma alla Casa per ferie del Comune di Modena situata a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna.

Quest’anno i soggiorni per anziani si svolgeranno dal 29 maggio al 16 settembre e il turno dedicato alle persone con disabilità dal 7 al 19 agosto. Inoltre, a partire da quest’anno i soggiorni avranno la durata di 14 giorni e quello dedicato alle persone con disabilità di 12 giorni; sette i turni riservati prioritariamente agli anziani del territorio comunale di Modena che potranno prenotare il periodo che preferiscono, non essendo più vincolato il turno di partenza alla residenza in un quartiere come avveniva in passato. È anche possibile prenotare più periodi di soggiorno.

I soggiorni sono rivolti ad anziani autosufficienti, con priorità per i residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto 60 anni alla data della partenza, persone seguite dal servizio di Assistenza domiciliare e segnalate dal Servizio sociale territoriale e persone con disabilità seguite dai Servizi o conosciute dalle associazioni Anfass, Asham, e Aism. Inoltre, gli anziani potranno, anche quest’anno, esprimere l’interesse a condividere la vacanza coi nipotini.

Da quasi 40 anni la Casa per ferie di Pinarella è meta di soggiorni estivi dedicati e fa parte dei numerosi servizi e attività che il Comune mette in campo per favorire la socialità e contrastare l’isolamento e la solitudine, oltre ad offrire opportunità di stimolo al benessere psicofisico e all’invecchiamento attivo; una lunga tradizione che vede da sempre la preziosa collaborazione di diverse associazioni del territorio: dai Comitati anziani e orti alle associazioni che operano a favore dei disabili.

Nella stagione 2022 nella Casa per ferie si sono registrate quasi 6.000 presenze complessive.

La struttura ha accesso diretto alla pineta e alla spiaggia privata e si trova in zona centrale a Pinarella, può ospitare oltre 90 persone per turno ed è priva di barriere; mette a disposizione ampie camere con servizi privati, riscaldamento e aria condizionata. Il giardino, l’ampia veranda e le sale al piano terra offrono la possibilità di relax, svago ed intrattenimento. La struttura è dotata di cucina interna e sala ristorante. Il servizio spiaggia completo è compreso ed è riservato agli ospiti.

La gestione affidata a Mare e Vita! Eurocoop Società Cooperativa, specializzata nell’accoglienza di un turismo sociale, che si occupa da oltre 30 anni della gestione di strutture per ferie situate proprio di fronte a quella del Comune di Modena.

I costi dei soggiorni, di recente adeguati con delibera del Comune, variano a seconda del periodo e dell’opzione per camere singole, doppie o triple; i servizi compresi sono: pensione completa, bevande ai pasti, spiaggia riservata con ombrelloni e lettini, attività ricreative e di animazione diurne e serali. È previsto inoltre un servizio di trasporto in pullman riservato per il tragitto Modena – Pinarella, per il quale è richiesto un supplemento di 15 euro a tratta.

Le iscrizioni si raccolgono fino al 15 maggio presso i Comitati Anziani ed Orti Ancescao, lunedì mattina a Madonnina, San Lazzaro e Buon Pastore; martedì mattina a Crocetta e San Lazzaro; mercoledì mattina a Madonnina, Sant’Agnese e San Faustino; giovedì mattina a Sant’Agnese e Crocetta; venerdì mattina a Buon Pastore e San Faustino.

Orari e contatti sono consultabili sui siti dedicati (www.vacanzepinarella.it e www.comune.modena.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/anziani/tempo-libero/soggiorni-estivi-a-pinarella-di-cervia).

Dal 16 maggio, oltre che presso i Comitati, sarà possibile anche l’iscrizione on line, (www.vacanzepinarella.it) e le iscrizioni saranno aperte anche a residenti in altri Comuni della provincia di Modena.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Attività Promozionali, Settore Servizi Sociali del Comune di Modena tel. 059 2032909 (soggiorni.pinarella@comune.modena.it), EuroCoop, Mare e Vita tel. 0544 975763 (info@vacanzepinarella.it), Ancescao tel. 059 244975.