Visita medico sportiva per i minorenni, alla Medicina dello Sport tempi d’attesa ridotti in primavera

Alla Medicina dello Sport dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia nel periodo primaverile ed estivo i tempi di attesa di una visita medico sportiva gratuita per i minori di 18 anni sono estremamente ridotti. Approfittare di un periodo come questo per i rinnovi dei certificati medici o per anticipare la prossima stagione sportiva consente ai genitori di trovare posto subito e al servizio sanitario pubblico di decongestionare periodi di elevata richiesta.

La Medicina dello Sport è una medicina di tipo preventivo. Il team di medici dello sport e infermieri valuta scrupolosamente la condizione fisica di un ragazzo che si avvicina allo sport al fine di fornirgli le indicazioni più corrette per la pratica dello stesso e offrire consigli inerenti l’alimentazione, gli stili di vita e i mezzi di prevenzione e cura delle patologie a insorgenza giovanile (eccesso ponderale, scoliosi, piede piatto o cavo ecc.).

La visita può essere prenotata tramite CUP, CupTel, Fascicolo Sanitario Elettronico, Farmacie convenzionate e viene svolta nelle sedi di Reggio Emilia, Guastalla e Castelnovo Né Monti.