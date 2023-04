Sassuolo, Festa di Liberazione: presentazione del libro del professor Peli “La necessità, il caso, l’utopia”

Per la Festa della Liberazione, la Cgil e il sindacato pensionati Spi Cgil di Sassuolo, promuovono insieme a Anpi, Arci, Circolo Alete Pagliani, Istituto Storico di Modena, Museo Repubblica di Montefiorino, e con il patrocinio del comune di Sassuolo, la presentazione del libro di Santo Peli, “La necessità, il caso, l’utopia”, raccolta di saggi sulla guerra partigiana e dintorni, pubblicato da BFS Edizioni (collana Cultura Storica, 2022).

La presentazione è prevista per giovedì sera 20 aprile, alle ore 18,30, presso la Camera del Lavoro di Sassuolo (via Tien An Men, 21). Mirco Carrattieri presidente Istoreco Reggio Emilia dialogherà con l’autore.

I saggi contenuti in questo volume sono stati scritti tra il 2010 e il 2021 nell’intento di evitare il rischio di un approccio idealistico, astratto, tipico di un “tempo senza storia”, per tenere invece sempre presente il contesto nel quale diviene possibile “scegliere”, assumere decisioni e responsabilità in prima persona, disobbedire, ribellarsi. La stessa immagine della guerra partigiana sembra ormai decontestualizzata, privata della sua genesi laboriosa, incerta, complicata; e anche sembrano svanire il percorso tortuoso, le lacerazioni interne, le aspirazioni contraddittorie. Apprezzare, come è doveroso, la moralità della Resistenza, fare della guerra partigiana un deposito di valori fondativi è cosa buona e giusta; a patto, però, di far tesoro delle raccomandazioni e dei timori dei migliori tra i partigiani, che invitano a vederli per come sono, al di fuori di ogni retorica «patriottarda o pseudoliberale».