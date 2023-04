“Ruote d’epoca dalla Fola a Borzano”, auto storiche sulle colline albinetane

Domenica 23 aprile si svolgerà il 1° Raduno Auto Storiche ad Albinea dal titolo ““Ruote d’epoca dalla Fola a Borzano”.

Il programma prevede, dalle ore 8 alle ore 9 il ritrovo dei partecipanti in piazza Cavicchioni, con le iscrizioni, il ritiro dei pass e la colazione offerta dall’organizzazione. Dalle ore 9 alle 10,30 esposizione delle auto storiche con possibilità per le famiglie e i cittadini di osservarle da vicino e interagire con i proprietari per eventuali curiosità.

Dalle ore 10.30 alle 12 giro panoramico sulla pedemontana comunale che, con l’attraversamento della frazione comunale di Montericco, raggiungerà la sede dell’Azienda Agricola Reggiana a Borzano, dove è prevista una visita alle cantine.

Dalle ore 12 alle 13 partenza per il nuovo giro panoramico sulle colline albinetane, per raggiungere il Parco dello Sport di Borzano e il ristorante ‘’La Tana’’. Dalle ore 13 alle 15,30 pranzo e saluto a tutti i partecipanti. Anche in questa occasione le auto saranno esposte al pubblico.

“Sarà una bellissima domenica. Attraverseremo tre frazioni del Comune valorizzando il patrimonio storico e automobilistico nelle nostre colline – spiega l’assessore allo Sport Daniele Menozzi – Ringraziamo gli amici del Camer con i quali speriamo di proseguire a lavorare nei prossimi anni”.

La quota di iscrizione “tour + pranzo è di 35 euro (solo tour, 15 euro). La partecipazione è aperta a tutte le auto costruite fino al 2002. Il pagamento della quota di partecipazione avverrà direttamente domenica mattina. Saranno accettati i primi 50 mezzi e/o 70 partecipanti.

Per prenotazioni scrivere a eventi@camerclub.it fino al 19 aprile. Per informazioni contattare Leonardo al numero 347.9413626 o Stefano al 347.9567449.

L’iniziativa è organizzata da C.A.M.E.R. Club Auto Moto d’Epoca Reggiano di Reggio in collaborazione con il Comune.