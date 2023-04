Moda, dive e influencer al BLA

“Da Hollywood a TikTok: dive e influencer nel sistema moda” è l’incontro con Eleonora Chiais che apre, mercoledì 19 aprile, alle ore 18.30, la rassegna “Il mondo nuovo”, proposta dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con la biblioteca “Paolo Monelli” e l’associazione Lumen. Una rassegna ad ingresso libero e gratuito che, attraverso esperti e autori, vuole leggere aspetti del mondo contemporaneo.

Presso il BLA, biblioteca ludoteca archivio di Fiorano, il primo appuntamento è con la professoressa Eleonora Chiais, ricercatrice e docente presso le università di Torino e Bologna, che condurrà un viaggio di un’ora da Hollywood a TikTok per comprendere i meccanismi della moda nel suo promuoversi e farsi elemento sociale.

Com’è cambiata la strategia comunicativa e promozionale messa in atto dagli arbiter elegantiarum ieri e oggi? Quanto le strategie promozionali delle singole mode sono legate ai media tramite i quali vengono comunicate? Partendo dalle dive del cinema per arrivare alle influencer contemporanee, l’incontro si propone di definire questa figura contemporanea del settore moda intercettandone, nel tempo, i cambiamenti principali e i tratti comuni, in un escursus da Audrey Hepburs a Addison Rae.

Eleonora Chiais, ricercatrice all’Università di Torino e docente all’Università di Bologna, insegna Moda e Costume, Forme e Linguaggi della Moda, Sociologia della Moda, Storia del costume e della moda e Fashion and creativity. Dottoressa di ricerca a Torino in semiotica della moda con una tesi su Vogue, si occupa principalmente di fashion theory e analisi delle tendenze. E’ autrice di svariati articoli scientifici pubblicati in Italia e all’estero.

La rassegna “Il mondo nuovo” prosegue mercoledì 26 aprile alle 18,30 con “La (nuova) serialità televisiva italiana: da Netflix alla rivoluzione di RaiPlay”, un appuntamento a cura di Paola Brembilla (Università di Bologna).

Tutti gli incontri si tengono al Bla e sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni: 0536 833403; biblioteca@fiorano.it