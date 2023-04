Impronte di donne: “I monologhi della vagina” al Teatro De André

Nell’ambito della rassegna “Impronte di donne”, arriva a Casalgrande il celebre spettacolo “I monologhi della vagina”, lo spettacolo teatrale tratto dall’omonimo testo di Eve Ensler, l’attivista americana che ha dato voce, in tutto il mondo, a temi da sempre considerati tabù anche dalle donne stesse, come il piacere sessuale, l’erotismo, la forza generativa e seduttiva del proprio corpo, in un’ottica di affermazione della piena soggettività delle donne

Lo spettacolo è portato in scena dal gruppo V Day – Le Mafalde, e si terrà mercoledì 19 aprile al Teatro Fabrizio De André alle ore 21. L’ingresso è su prenotazione ed è a offerta libera, il ricavato andrà all’associazione Nondasola. Info e prenotazioni: 3394463693.

Nel 1994, con la sua commedia “I Monologhi della Vagina”, la drammaturga e attivista Eve Ensler ha offerto al mondo un’idea di arte che nessuno aveva mai visto prima affrontando, attraverso interviste a donne di diverse etnie, religione ed estrazione sociale, il tema della sessualità femminile e lo stigma sociale che circonda lo stupro e gli abusi, creando una nuova conversazione su e con le donne.

Il giorno di San Valentino, nel 1998, Eve fondò a New York il movimento V-Day, oggi presente in 140 paesi del mondo, per sensibilizzare e raccogliere fondi per fermare la violenza contro donne e ragazze tra cui lo stupro, le percosse, l’incesto, la mutilazione genitale femminile (MGF) e la schiavitù sessuale.

Il gruppo Le Mafalde ha sposato questa causa per la prima volta 10 anni fa. Le fondatrici, Giorgia Margini, Marianna Calia e Renata Montanari, credono da sempre nel messaggio del VDay e insieme alle attrici, tutte volontarie, hanno deciso di scendere in campo per dire BASTA alla violenza sulle donne, di aprire gli occhi su tematiche come quelle del sessismo, della disparità di trattamento in vari ambiti della nostra vita, della violenza fisica e psicologica.