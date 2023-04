Il 25 Aprile a Castelnovo di Sotto tra celebrazioni, pranzo, pedalate e concerto

A Castelnovo di Sotto la Festa le celebrazioni per la Festa della Liberazione inizieranno venerdì 21 aprile con “Semi di Libertà”. Alle ore 11, intorno al monumento della Resistenza, di fronte al municipio, ci sarà la lettura e l’installazione dei messaggi di pace e libertà a cura dei ragazzi e delle ragazze delle classi quarte e quinte della scuola primaria. A seguire il flash mob per la pace in piazza Prampolini dal titolo “Uno per tutti…tutti per uno”. Alle ore 21, nella chiesa della Beata Vergine della Misericordia, sarà inaugurata la mostra “Res Derelictae” di Dario Tarasconi e Andrea Scazza, con l’approfondimento di Michele Belli di Istoreco.

Martedì 25 aprile le celebrazioni inizieranno alle ore 10 di fronte al municipio con la Messa.

A seguire ci saranno la benedizione e la commemorazione al monumento della Resistenza e ai cippi partigiani alla quale interverranno il sindaco Francesco Monica, il presidente di Istoreco Arturo bertoldi e il partigiano Giglio Mazzi. Alle ore 11.30, dal parco Rocca, partirà la “Pedalata di pace e solidarietà” con arrivo ai laghetti di Camporanieri.

Alle ore 12 inizierà la “Grande festa ai laghetti” con la commemorazione del cippo dedicato ai caduti Posacchio Malaguti e Alvaro Simonazzi. In questa occasione ci sarà la lettura “A casa Mia” da parte dell’Associazione Le Rane in omaggio a Bianca Magnani.

Seguirà il “Pranzo della Libertà” con pastasciutta e panino con salsiccia o salume (prenotazione obbligatoria entro il 21 aprile – 25aprilecastelnovo@gmail.com oppure 3311972416). Alle ore 15 pesca gigante a cura di Anpi e grande concerto dei “Me Pek e Barba” a ingresso libero.

Le celebrazioni sono organizzate dal Comune con la collaborazione di Anpi, Istituto Casa Cervi, Le Rane, i volontari dei laghetti, Auser e Spi-Cgil e Gruppo Prisma.