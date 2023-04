Ennesimo Film Festival, presentato il programma dell’ottava edizione

Ben 195 corti, di cui 72 girati da autori under35 e 36 da registe donne, per un totale di 41 Paesi rappresentati; 35 premiére italiane, 2 internazionali. Questo il ricchissimo programma di Ennesimo Film Festival per la sua ottava edizione, in programma dal 26 aprile al 7 maggio, presso il Cineporto dell’Emilia-Romagna a Fiorano Modenese, in via Braida 22.

Tra le selezioni, la più attesa è come sempre quella Ufficiale. Ma accanto ai film che porteranno gli spettatori in un viaggio attorno al mondo, ad aprire il Concorso nelle due serate di proiezione, venerdì 5 e sabato 6 maggio dalle ore 20.30, due ospiti d’eccezione: Tess Masazza e Teresa Romagnoli. La prima si è fatta conoscere al grande pubblico attraverso webserie, tv, radio e cinema, per la particolare vena comica. Parte del cast di LOL – chi ride è fuori, duetterà sul palco con l’affermata fotografa di scena Lucia Iuorio, raccontando i segreti della vita sul set, le paure e i successi. La seconda ha reso il suo volto riconosciuto da tutti grazie a fiction come Tutti insieme all’improvviso e Don Matteo, recitando anche sul grande schermo, in Beata ignoranza, Occhi blu e I cinefili. entrambe si presteranno poi per un simpatico esperimento di EFF, animando personalmente i due Dopofestival al Caffè del Teatro Astoria. Che succede, se due attrici si trasformano in dj?

I vincitori del Concorso saranno poi annunciati nell’ultima serata del Festival, domenica 7 maggio dalle 20.30 in poi. Ad aprire la cerimonia di premiazione, uno spettacolo dello stand up comedian Saverio Raimondo.

«Partiamo dalla fine, dalle tre serate dedicate alla Selezione Ufficiale, ma EFF è come sempre un Festival popolare e inclusivo, ricco di film e di appuntamenti, che proveranno a rispondere al bisogno della contemporaneità di riscoprire il piacere dell’esplorazione, in un viaggio cinematografico che indirizzi metaforicamente non alla costruzione di rifugi, ma di astronavi. Che guardi insomma al futuro, al possibile – dichiarano i direttori Federico Ferrari e Mirco Marmiroli. Significativo quindi che il grosso del programma dell’ottava edizione sia destinato alle generazioni del futuro, agli studenti di Ennesimo Academy: 5970 ragazzi e oltre 1000 docenti, per un totale di 17 Comuni coinvolti, nelle province di Modena e Reggio Emilia ma anche, per la prima volta, a Rimini, Cesena, e fuori regione, a San Felice del Benaco (Brescia) e Ancona. Progetto diventato oggi, ancor più che in passato, il cuore di EFF, grazie al sostegno dei Ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del Merito e di sponsor preziosi come Fondazione Iris Ceramica Group, e il cui valore è stato riconosciuto attraverso l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. I percorsi svolti in classe proseguiranno con mostre che accoglieranno gli elaborati prodotti dai ragazzi, proiezioni dedicate che li porteranno in sala per assegnare l’Ennesimo Premio Giovani, e una serie di incontri cinematografici con sceneggiatori, fumettisti, registi. Nell’idea che Ennesimo sia sempre più un luogo in cui nasce il cinema, per la prima volta, gli studenti dell’Academy avranno inoltre modo di girare un film, prendendo parte ad un vero e proprio set».

«È con soddisfazione – commenta il sindaco Francesco Tosi – che assistiamo al crescente successo, nazionale e internazionale, di una manifestazione alla quale abbiamo creduto fin dal suo inizio, otto anno fa. Si tratta di un evento che via via ha ricevuto sempre maggiori riconoscimenti, allargando il raggio delle proprie iniziative in un crescente coinvolgimento ad esempio delle scuole, con una spiccata attenzione ed efficacia educativa e pedagogica. I miei rallegramenti sinceri all’associazione Tilt e ai suoi componenti, volontari, ideatori e realizzatori di questo importante evento culturale. Un sentito ringraziamento ad Alessandra Stefani, che ospiterà il Festival nel bellissimo Cineporto da lei creato».

«Il supporto della Regione Emilia-Romagna all’Ennesimo Film Festival – afferma Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura – è stato costante e sempre in crescita negli ultimi anni: è un progetto culturale che ha saputo estendere la propria rete di relazioni con il tessuto imprenditoriale e produttivo, è riuscito nel coinvolgimento attivo di tanti giovani, sia nell’organizzazione della manifestazione che attraverso le attività formative con le classi, ha saputo dialogare con realtà istituzionali diversificate ed internazionali, senza perdere di vista la capacità di cogliere e portare al pubblico i linguaggi più innovativi dell’audiovisivo“

«La presenza dell’Ennesimo Film Festival a Fiorano – dichiara l’assessore e vicesindaco Morena Silingardi – assume quest’anno ulteriore significato. Lo sforzo organizzativo aggiunge contenuti a una kermesse già conosciutissima e per noi preziosa. Restano le iniziative di successo che conosciamo, ma le novità non mancano mai. Il 2023 è l’anno del Cineporto: eccellenza del territorio, dove il cinema solitamente si produce; mentre in questo caso si mostra, si discute, si premia. Come sempre tantissime iniziative collaterali in vari luoghi del paese, invasi da pubblico e studenti di ogni età, in una tradizione di presenza che rallegra lo spirito. Solo il progetto Accademy ha coinvolto 18 classi fioranesi, per un totale di oltre 1000 studenti. La nostra città si identifica con l’Ennesimo e l’amministrazione ringrazia tutti coloro che contribuiscono al suo successo».

Ma le proiezioni vanno oltre la sola Selezione Ufficiale. In particolare si segnalano: gli appuntamenti con Agenda 2030 realizzata in partnership con Gruppo HERA e dedicata alla riflessione sulle azioni che ognuno di noi – come singolo e comunità – deve compiere perché gli obiettivi del Programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dall’ONU si concretizzi; e Affari di famiglia, cortometraggi che vertono sul tema di cosa sia (o non sia) una famiglia. La selezione è già stata vista in anteprima da 18mila famiglie del Distretto Ceramico che, dopo aver ricevuto a casa un’apposita cartolina, hanno votato il loro film preferito, assegnando il Premio Città di Fiorano. Questa iniziativa vede la collaborazione dell’azienda Vetriceramici. In ultimo assisteremo al ritorno di Comix Academy, che permetterà ai ragazzi di incontrare due celebri nomi dell’agenda edita da Franco Cosimo Panini Editore, Fumettibrutti e Stefano Frassetto.

La kermesse è realizzata in collaborazione con il Cineporto dell’Emilia-Romagna e Scarabeo Entertainment. Per tutte le informazioni e per prendere visione del programma completo invitiamo a consultare il sito www.ennesimofilmfestival.com.