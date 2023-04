Da venerdì a domenica la seconda edizione di ‘Sassuolo Comics & Sport’

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, si avvicina l’appuntamento con la seconda edizione del festival dedicato al mondo del fumetto e dello sport: sabato 22 e domenica 23 aprile prossimi, infatti, il centro storico di Sassuolo si animerà con un ricco programma di eventi in occasione di “Sassuolo Comics & Sport”, un festival dedicato ai fumetti e alla cultura pop e nerd declinati all’interno del mondo dello sport, in due giorni ricchi di iniziative ed eventi tra fumetti, cosplay, giochi da tavolo e sport!

Ricco il programma della due giorni che vedrà un’anteprima venerdì 21 aprile quando, a partire dalle ore 21 al Crogiolo Marazzi, Giorgio Vanni si esibirà in un’intervista e un live acustico molto suggestivo in cui, accompagnato dalla sua chitarra, interpreterà in chiave acustica le sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l’adolescenza di tutti, dagli anni ’90 in poi. Un appuntamento gratuito ma su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite.

Sabato 22 aprile

Ore 11 Aula Magna dell’IIS Volta, via Nievo: Stefano Landini “Il mio lavoro tra Marvel, DC comics, Lucasfilm e Activision”

Ore 15-18 piazza Garibaldi: Workshop di pittura di miniature con Uno Critico – accesso libero

Ore 16 piazza Garibaldi: inizio eliminatorie Torneo E-sport: FIFA 2023 a cura di Manga Beats

Ore 16 biblioteca Cionini: laboratorio con la mangaka Keiko Ichiguchi “Yokai e divinità, tra anime e fumetti giapponesi” per ragazzi dai 15 anni – su prenotazione: 0536880813 / biblioteca@comune.sassuolo.mo.it

Ore 16 piazza Garibaldi: Comics Gym con MYA

Ore 17 piazza Garibaldi: danza aerea dei supereroi con Armonia Art Academy

Ore 18.30 piazza Garibaldi: panel “Il gioco di ruolo dietro uno schermo: intervista a WetDice e Forge of Role“

Ore 20.30 piazza Garibaldi: esibizione con spade laser di Ludo Sport Aemilia

Ore 21 piazza Garibaldi: finali del Torneo E-sport: FIFA 2023

Domenica 23 aprile

Ore 10 piazza Garibaldi: Futsal… Solo per supereroi! con Futsal Sassuolo

Ore 10 piazza Garibaldi: giochiamo con i supereroi con Skating Sassuolo

Ore 10 piazza Garibaldi: Drawing Challenge per info e iscrizioni scrivere a rabanwulf@gmail.com

Ore 11 centro storico: sfilata degli sbandieratori

Ore 11.30 piazza Garibaldi: esibizione dell’Uomo Tigre con Boxe Academy

Ore 15-18 piazza Garibaldi: Workshop di pittura di miniature con Uno Critico – accesso libero

Ore 15 piazza Garibaldi: Sfide e giochi di abilità con la spada con Falchi del Secchia

Ore 15.30 piazza Garibaldi: Sfide di Just Dance

Ore 16 piazza Garibaldi: Comics Show con Kelly Dance

Ore 17 piazza Garibaldi: concorso Cosplay con Manga Beats

Sabato e domenica tutto il giorno: Artist Valley; Stand di Ghostbusters Italia e Ritorno al Futuro Italia con la DeLorean; Stand di Ludo Sport Aemilia per lezioni e dimostrazioni di combattimenti con spade laser – solo sabato 22 aprile; L’Ultimo Alchimista – Escape Room per gruppi di massimo 4 persone ad ingresso gratuito – solo domenica 23 aprile

Tavoli di attività e dimostrazioni di giochi da tavolo con Uno Critico; Tavoli di giochi di ruolo con Uno Critico – Info e prenotazioni; Fiera Comics & Gadget.

L’evento rientra nel Piano locale per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico della Regione Emilia-Romagna, si svolgerà nelle vie e piazze del centro storico.