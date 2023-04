Bologna: Poliziotti entrano in un’abitazione cercando stupefacente e trovano anche cani e uccellini tenuti in cattività

Quando gli agenti del Commissariato Bolognina – Pontevecchio sono entrati in un’abitazione di via Emilia Levante, a seguito di alcune segnalazioni per una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti, si aspettavano di trovare all’interno due cani grossa taglia, pronti ad aggredire chiunque non fosse stato gradito al loro padrone.

In realtà il rottweiler e l’husky, presenti nell’appartamento, sono apparsi da subito molto spaventati e in condizioni di sofferenza.

E ‘scattata quindi la denuncia per maltrattamenti di animali per un cittadino marocchino, irregolare sul territorio italiano, il quale è stato deferito anche per la violazione dell’art. 30 lettera b. Legge 157/92 in quanto deteneva chiusi in un armadio otto canarini e un cardellino appartenente a specie protetta. Tutti gli animali sono stati affidati al Canile comunale.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire anche gr. 8,20 di cocaina e gr. 0,80 di hashish. Per la detenzione della sostanza stupefacente è stato denunciato in stato di libertà un altro soggetto marocchino, non in regola con le norme in materia d’immigrazione, che lo scorso mese di febbraio era stato arrestato per il medesimo reato.

Dopo gli accertamenti di competenza, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna ha avviato la procedura di espulsione dei due soggetti.