A Castelnovo Monti incontro con Ezio Orzes sulle prospettive future della gestione dei rifiuti

Venerdì sera, 21 aprile, alle ore 21 in Municipio a Castelnovo, è in programma un interessante incontro dal titolo “Rifiuti oggi, risorse domani”, sulle prospettive future per la gestione dei residui domestici (e non solo), tema sempre più impellente anche in relazione alla salvaguardia dell’ambiente.

All’incontro parteciperà Ezio Orzes, amministratore di Ponte nelle Alpi, Comune in provincia di Belluno, da sempre impegnato sui temi ambientali, sociali, legati all’energia sostenibile.

Membro del consiglio direttivo dell’Associazione nazionale dei Comuni virtuosi, è considerato uno dei massimi esperti italiani sul tema dei rifiuti.

Afferma l’Assessore all’ambiente di Castelnovo Monti Chiara Borghi: “In occasione dell’incontro di venerdì, Orzes presenterà la sua analisi realizzata per il territorio di Castelnovo Monti, condotta negli anni scorsi attraverso l’agenzia ESPER, e le nuove frontiere sul tema di raccolta rifiuti ed economia circolare, per capire oggi cosa ci riserva il futuro. In generale i rifiuti possono trasformarsi in risorse utili, attraverso il riciclo, o il riuso quando sia possibile, e comunque dovremmo essere tutti attenti a ridurne la produzione. Questi aspetti sono fortemente legati alla salvaguardia ambientale, alla riduzione di emissioni di Co2, al contrasto del cambiamento climatico, che sono i più urgenti della nostra contemporaneità. Invito tutti a partecipare a questa serata per comprendere come anche le nostre scelte quotidiane possono avere una forte ricaduta su questi temi così importanti”.