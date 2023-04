Vignola, per “I giovedì del territorio” si parlerà di Villa Martuzzi

Prosegue, con il quarto appuntamento, il ciclo di incontri “I giovedì del territorio” organizzati dal Gruppo Mezaluna con l’obiettivo di approfondire aspetti artistici e storici del nostro territorio.

Nell’incontro di giovedì 20 aprile, Maria Giovanna Trenti parlerà di Villa Martuzzi, la grande dimora signorile, situata in splendida posizione panoramica sui primi contrafforti collinari, nei pressi di Campiglio, edificata, in un periodo al momento non documentato, dal casato signorile dei Rangoni, dapprima feudatari e poi famiglia più importante del luogo.

Nel 1893 il grande edificio e i possedimenti a lui collegati furono ceduti al conte Edoardo Martuzzi di Cotignola (RA), la cui figlia ed erede, Bianca, sposò Umberto Ripandelli: successivamente i figli della coppia furono autorizzati a usare il doppio cognome, da cui la designazione anche come Villa Ripandelli Martuzzi.

Durante la Seconda guerra mondiale la storia di Villa Martuzzi ebbe risvolti tragici: dapprima sede del comando delle SS con un corollario di orrori, fu poi pesantemente bombardata nel febbraio del 1945.

Appuntamento quindi per giovedì 20 aprile, alle ore 17.00, presso la Sala conferenze della Biblioteca comunale di Vignola. Introdurrà Giampaolo Grandi, presidente del Gruppo di Documentazione Vignolese Mezaluna Mario Menabue.

Maria Giovanna Trenti da quarant’anni si occupa di cultura locale ed ha al suo attivo numerosi volumi e decine di articoli sui vari aspetti, storici, artistici, economici, gastronomici e di costume, della media Valle del Panaro.

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Vignola, che ha concesso i locali, e il personale della Biblioteca per la collaborazione.