Sicurezza stradale, da oggi a Bologna lavori di miglioramento all’incrocio tra le vie Romagnoli e Malvolta

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione per migliorare la sicurezza stradale e le connessioni ciclabili, partono oggi i lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio tra le vie Romagnoli e Malvolta.

L’intervento consiste nella riqualificazione dell’area dell’incrocio, tenuto conto della natura residenziale e commerciale della zona e delle numerose attività presenti. Verranno aumentati gli spazi a disposizione dei pedoni, favorendo la continuità dei percorsi pedonali e la sicurezza degli attraversamenti.

Nello specifico i lavori riguarderanno: