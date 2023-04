Rolo, la dottoressa Ragni cessa per trasferimento l’attività come Pediatra di Libera Scelta nel Comune

Rolo, venerdì 21 aprile sarà l’ultimo giorno di attività ambulatoriale della dottoressa Maria Chiara Ragni, Pediatra di Libera Scelta, che dal 24 aprile cesserà l’attività lavorativa nel Comune per trasferimento. In attesa che la zona sia assegnata a un nuovo titolare e non avendo nel frattempo individuato un pediatra disponibile ad assumere un incarico provvisorio, si invitano i genitori degli assistiti della dottoressa ad effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili nel Distretto.

Ecco le modalità con cui è possibile fare una nuova scelta medica:

Fascicolo Sanitario Elettronico piattaforma SECURE FORMS accedendo al sito: https://www.ausl.re.it/sportelli-saub inviando il modulo di scelta medica (reperibile sul sito sopra indicato), debitamente compilato, per posta ordinaria all’indirizzo: Dipartimento Cure Primarie – Ufficio Saub – Via Circondaria 26 – 42015 Correggio. tramite accesso allo sportello Saub di Correggio dalle ore 10 alle ore 13, dal lunedì al sabato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Saub allo 0522 630207, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 10.30.