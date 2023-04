Premio solidarietà al Memorial Sassi

Il Memorial Claudio e Sergio Sassi, dopo i tre anni di stop dovuti alla pandemia, è tornato con la sua trentesima edizione, svoltasi nel weekend di Pasqua. Organizzato in collaborazione con E-R Vince lo sport e Coni, con il patrocinio dei comuni del distretto e della Provincia di Modena, il comitato organizzatore del Memorial Claudio e Sergio Sassi, anche quest’anno ha rinnovato il suo impegno sociale con il ‘Premio Solidarietà’, un contributo destinato ad associazioni, enti o persone del territorio impegnate a favore delle persone che soffrono.

Sabato pomeriggio, 8 aprile, prima delle gare, allo Stadio Dino Ferrari di Maranello i premi sono stati consegnati as Ashan, Amici per la vita, TuttoSiMuove, Anffas.

L’Associazione Sportiva Handicap Modena, Asham, opera in ambito provinciale per promuovere e diffondere lo sport per disabili. Presso l’associazione è possibile praticare nuoto, tennis tacolo, tiro con l’arco, sci e diverse specialità di atletica leggera, oltre ad attività di avviamento allo sport e di mantenimento fisico.

L’Associazione Amici per la vita, nata a Formigine ma punto di riferimento per il distretto, è impegnata per le famiglie e i loro cari colpiti da malattie oncologiche e neuro muscolari; in particolare è oggi impegnata per la realizzazione di un Hospice a Spezzano.

TuttoSiMuove di Formigine opera in contesti di disagio sociale realizzando laboratori formativi ed attività sul territorio con finalità sociali e di inclusione.

L’Anffas di Sassuolo, anch’essa impegnata a livello di distretto, organizza e promuove attività rivolte ai disabili e alle loro famiglie; a formarla sono le stesse famiglie, attualmente 130, che usufruiscono dei servizi e delle attività organizzate.