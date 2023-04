”Oh my green”, nuovo appuntamento a Formigine

Proseguono gli appuntamenti primaverili inseriti nella rassegna Oh my green, ciclo di incontri organizzato dal Servizio ambiente del Comune di Formigine in collaborazione con la cooperativa La Lumaca presso il Centro di Educazione alla Sostenibilità Ambientale del parco della Resistenza (via S. Antonio 4/A). Le iniziative, ad ingresso gratuito, sono dedicate prevalentemente ai bambini e trattano temi legati alla sostenibilità e alla natura.

Domani – martedì 18 aprile – alle 16.30 si terrà “Il meraviglioso mondo delle api”, laboratorio manuale per bambini da 3 a 8 anni per scoprire di più su questo insetto speciale e realizzare candele naturali con la sua cera. Domenica 30 aprile dalle 9.30 alle 12.30 si rinnova l’appuntamento con “Il giardino dei conigli”, incontro ravvicinato con i coniglietti del parco della Resistenza per dare loro da mangiare e coccolarli. L’evento, in programma ogni prima e ultima domenica del mese, si ripeterà anche il 7 e 28 maggio.

Nel mese di maggio sono previsti altri quattro appuntamenti. Si parte martedì 2 alle 16.30 con “Magici alberi”, passeggiata guidata per famiglie tra leggenda e realtà per imparare qualcosa di nuovo sulle caratteristiche e le proprietà “magiche” degli alberi del parco della Resistenza. Sabato 13 dalle 9.30 si rinnova “Formigine mi sta a cuore”, plogging di quartiere con gli Ecovolontari per raccogliere insieme i rifiuti abbandonati e rendere la città e gli spazi condivisi più puliti e più belli. Si prosegue martedì 16 alle 16.30 con “Il mondo in una zolla”, laboratorio scientifico per bambini da 6 a 10 anni alla scoperta dei segreti del suolo. Gli eventi del mese si chiuderanno martedì 30 alle 16.30 con “Se perdo la bussola”, sfida di orientamento con mappa e bussola alla ricerca del patrimonio naturalistico del parco della Resistenza per bambini da 8 a 12 anni e famiglie.

Le iniziative primaverili si chiuderanno martedì 6 giugno sempre alle 16.30 con “Le case degli insetti”, laboratorio manuale per bambini da 6 a 10 anni per costruire con materiali naturali, ingegno e fantasia il rifugio ideale per tanti insetti che vivono nei nostri orti e giardini.

L’ingresso è gratuito con prenotazione via email: ceasformigine@gmail.com e telefonicamente al numero 380 5889716.