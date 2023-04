Furto notturno in un bar di Casalgrande

Poco dopo l’una di oggi, i carabinieri della stazione di Casalgrande, allertati dal titolare, sono intervenuti in paese via Cà del Miele dove era stato perpetrato un furto all’interno del bar Revival. Poco prima, infatti, ignoti ladri utilizzando un flessibile avevano tagliato l’inferriata posta a protezione di una porta finestra e dopo aver forzato anche la porta erano entrati nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, varie stecche di sigarette e il fondo cassa.

I malviventi hanno anche cercato di forzare una macchina cambia monete, senza riuscirvi. Complessivamente i danni sono ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i militari della stazione di Casalgrande hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.