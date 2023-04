Coverings 2023: in mostra il lifestyle ecosostenibile di Gruppo Romani

Gruppo Romani protagonista a Coverings, il più importante appuntamento fieristico per il settore della ceramica in Nord America, con le nuove proposte firmate Serenissima, Cercom, Cir Manifatture Ceramiche e Cerasarda, sintesi di una ricerca estetica e tecnologica ecosostenibile che asseconda l’evoluzione della progettazione contemporanea. Collezioni esclusive e di tendenza nate da una produzione virtuosa, attenta all’ambiente e all’efficienza energetica.

Dallo studio dei nuovi trend dell’abitare nascono le collezioni in gres porcellanato di Serenissima: Concreta, un originale effetto cemento che richiama texture naturali, ed Eclettica, interprete di una pietra minimalista e rigorosa. Proposte inedite che soddisfano le esigenze del lifestyle contemporaneo offrendo spunti creativi per spazi residenziali e commerciali.

Archistone sottolinea l’equilibrio perfetto tra innovazione tecnica e ricerca estetica raggiunto da Cercom Ceramiche. In gres porcellanato effetto pietra naturale, Archistone è uno strumento progettuale completo e versatile per il design di ambienti aperti al pubblico.

Lo stile inconfondibile di Cir Manifatture Ceramiche si svela nelle collezioni Tadelakt ed Heritage, sintesi di creatività e design made in Italy. Tadelakt, ispirata al piacevole effetto estetico artigianale degli intonaci marocchini, porta negli ambienti atmosfere esotiche, colori intensi e pattern decorativi. Heritage interpreta in gres porcellanato il fascino antico di un materiale nobile come il travertino di Rapolano, trasformandolo in superficie per l’architettura.

Cerasarda porta a Coverings la nuova collezione Sughero, in gres porcellanato, dedicata alla bellezza di un materiale naturale considerato preziosa risorsa della Sardegna, riletto attraverso la più avanzata tecnologia ceramica. Poetica nell’ispirazione e affascinante nella texture, la collezione esprime uno stile eco-chic capace di rendere gli ambienti accoglienti sia in ambito hospitality e retail che nei progetti residenziali di pregio.

Gruppo Romani a Coverings 2023 dal 18 al 21 Aprile – booth #820 – Orange County Convention Center, Orlando (FL)