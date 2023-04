A Sassuolo, da venerdì a domenica, il Mercato Europeo

Torna l’attesissimo appuntamento con il Mercato Europeo a Sassuolo. Tre giorni all’insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo.

Street food, ristorazioni, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere. Al Mercato Europeo FIVA è possibile trovare di tutto e vivere una fantastica atmosfera di festa.

L’appuntamento è a Sassuolo in piazza Martiri Partigiani e piazza Libertà dal 22 al 24 aprile dalle 9 alle 23 per una festa indimenticabile; con un’anteprima il pomeriggio di venerdì 21.

L’opportunità di scoprire nuovi sapori e nuove tecniche, di incontrare i produttori locali e di acquistare prodotti unici e artigianali. Ci sarà davvero qualcosa per tutti i gusti e per tutte le età. Per gli amanti della cucina, l’opportunità di assaggiare le prelibatezze dei vari paesi europei, come i famosi wurstel tedeschi, la paella spagnola, i formaggi francesi e molto altro ancora. E per gli amanti dell’artigianato, si potranno trovare prodotti unici e artigianali, come ceramiche, tessuti, gioielli e non solo.