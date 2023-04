Maranello, taglio del nastro per la Croce Rossa

Una nuova sede per la Croce Rossa a Maranello. E’ stata inaugurata oggi, domenica 16 aprile, la nuova “casa” maranellese dell’associazione, in Via Matteotti 36, all’ingresso del Parco Enzo Ferrari.

I locali che ospitano gli operatori e i volontari della CRI sono stati concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune di Maranello e funzionano non solo da sede operativa ma anche come punto di riferimento per i cittadini, favorendo pertanto l’organizzazione e l’implementazione di attività di vario genere e rivolte a tutti, con il desiderio da parte dell’associazione di poter avviare un dialogo costruttivo con le istituzioni e con il territorio.

L’inaugurazione della nuova sede del distaccamento di Maranello della Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo è avvenuta domenica pomeriggio nell’ambito di “Maranello in Primavera”, la due giorni di festa organizzata da Comune e Consorzio Maranello Terra del Mito. Il pomeriggio ha visto anche l’inaugurazione di una nuova ambulanza acquistata con il bando della Fondazione di Modena.

“È una giornata per noi importantissima questa – ha commentato il Presidente di CRI Sassuolo Carlo Alberto Venturelli – poter inaugurare la nuova Sede Distaccata di Maranello è stato per noi fondamentale. Per questo siamo profondamente grati al Comune di Maranello, alla giunta comunale e alle istituzioni per aver supportato il Comitato, offrendo questi spazi per rispondere al meglio alle molte richieste ed essere un punto di riferimento fisico sul territorio. La vediamo come nuova opportunità che facilita la rete territoriale con le istituzioni e le associazioni locali per fornire risposte concrete, tempestive ed inclusive. Abbiamo colto questa occasione, in questa giornata di festa, per inaugurare inoltre una nuova Ambulanza per il servizio di Emergenza Urgenza: un mezzo di ultima generazione che abbiamo acquistato grazie ad un bando della Fondazione di Modena, e che andrà ad implementare il nostro parco automezzi. Desideriamo ringraziare il Presidente della Fondazione di Modena per questa possibilità”.

“Il volontariato – ha aggiunto Luigi Zironi, Sindaco di Maranello – è una delle colonne portanti della nostra comunità, e in questa rete di relazioni, che è sostanzialmente finalizzata a proteggere le persone più fragili, le istituzioni devono avere un ruolo di collante, di coordinamento e di supporto per queste realtà. Le istituzioni devono creare le condizioni ideali affinché tanta generosità e disponibilità possano anche avere, molto concretamente, la massima efficacia nella risposta a chi ha bisogno di aiuto”.