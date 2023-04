Bmr Basket 2000 saluta il PalaRegnani con un successo

Già certa della promozione, la squadra di coach Diacci travolge Forlimpopoli con una prova in crescendo: Dias segna 13 punti nel solo primo quarto e tiene i suoi in vantaggio al primo intervallo, poi la squadra allunga con decisione a cavallo dell’intervallo e mette in ghiaccio il risultato. Nelle fila ospiti, oltre ai 21 punti di Brighi, sono 14 quelli dell’ex Farabegoli. Sabato prossimo il campionato termina con la trasferta di Castel San Pietro.

BMR BASKET 2000-BASKERS FORLIMPOPOLI 85-64

BMR BASKET 2000: Stellato 2, Aguzzoli 9, Paparella, Dias 16, Longoni 8, Merlo 9, Terreni 14, Longagnani 3, Sakalas 8, Ferko, Codeluppi 5, Magni 11. All. Diacci.

BASKERS FORLIMPOPOLI: Benedetti 3, Brighi 21, Lazzari 5, Naldini 4, Agatensi, Chiari 5, Semprini Cesari 8, Ravaioli, Gorini 3, Ruscelli 1, Farabegoli 14. All. Agnoletti.

Arbitri: Saraceni e Vaccarella di Bologna.

Note: parziali 24-22, 47-37, 69-52.