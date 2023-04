Luca Ruini, ex trader di Wall Street ha incontrato gli studenti del Volta

Invitato dai rappresentanti all’assemblea di Istituto delle classi quinte per condividere la propria esperienza, il sassolese Luca Ruini, consulente finanziario ed ex trader di Wall Street, ha incontrato gli studenti del Volta che stanno per concludere il proprio percorso di studi.

“Sono partito da questi banchi, proprio come voi – ha spiegato ai ragazzi, suggerendo loro di non farsi influenzare da quanto sentono dire e di rincorrere le proprie passioni – finite le superiori dovrete decidere cosa fare delle vostre vite. Fuori c’è tanto da fare, ma bisogna saper interpretare in che direzione andare. Potete scegliere se vendere il vostro tempo o le vostre competenze. È la seconda scelta che vi porterà più soddisfazione anche economica. Perciò studiate, leggete tanto, fatevi il mazzo, siate avidi di carpire le conoscenze di chi vi circonda. Scegliete i settori nei quali c’è tanta domanda, penso alla robotica, al settore legato alla salute, al biomedicale, alla sicurezza intesa in senso lato (da quella informatica e di protezioni dei dati a quella legata alla persona). Siamo in un territorio ricco di opportunità che devono essere sfruttate”.

Ruini ha raccontato ai ragazzi come da Sassuolo è arrivato a Wall Street dove ha lavorato nei primi anni 2000 come operatore per Lehman Brothers quando era riconosciuta come la più grande banca del mondo. Aveva 34 anni ed era stato inviato nel cuore del sistema finanziario dalla banca italiana di cui gestiva oltre 5 miliardi di euro di patrimonio (pari al fatturato complessivo di tutto il distretto ceramico di Sassuolo). Passando per la sua esperienza durante l’attentato dell’11 settembre 2001 (che ha vissuto in prima persona), fino ad arrivare al mondo delle criptovalute e al metaverso.

“Il segreto per essere soddisfatti? – ha concluso rispondendo alle domande degli studenti – Siate avidi di acquisire quante più competenze possibili, siate rispettosi dei vostri soldi e di quelli dei vostri genitori, si fa fatica a guadagnarli. Investite i vostri risparmi in modo che anche essi possano lavorare per voi e usate il denaro come mezzo e non come fine”.

In foto: Luca Ruini al centro con alcuni degli studenti che hanno partecipato all’incontro