Guastalla, l’Associazione Prevenzione Tumori dona un set chirurgico per laparoscopia alla Ginecologia

Alle soglie della Giornata Nazionale della salute della donna, istituita dal ministero della Salute, che si celebra sabato 22 aprile, ottime notizie per l’Ospedale Civile di Guastalla che va ad arricchire il numero e la varietà degli strumenti a disposizione per l’attività operatoria che riguarda le donne.

L’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla O.D.V. ha donato alla Ginecologia dell’Ospedale un set chirurgico per interventi di micro laparoscopia. Il set, composto da una ventina di strumenti riutilizzabili, consentirà di svolgere interventi ginecologici di media difficoltà riducendo ulteriormente il trauma chirurgico. Se infatti la laparoscopia, già tecnica mini invasiva, necessita di una via di accesso (buchi sulla parete addominale) dai 5 ai 10 mm, il nuovissimo set per operazioni di micro laparoscopia metterà la struttura in grado di eseguire interventi in laparoscopia con accessi di soli 3 mm.

“Questo miglioramento – spiega il dottor Matteo Crotti, Direttore facente funzioni di Ginecologia e Ostetricia di Guastalla – permetterà di offrire alle nostre pazienti, oltre a un ottimo risultato estetico, una ulteriore riduzione del dolore post operatorio e della stessa degenza ospedaliera”.

Attualmente tali strumenti sono già in uso nella chirurgia pediatrica, ma sono pochissimi i centri che nella nostra Regione si avvalgono della microlaparoscopia in ginecologia. Grazie all’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla, dopo la colonna laparoscopica di ultimissima generazione donata lo scorso anno, ancora una volta la Ginecologia dell’Ospedale Civile di Guastalla si può fregiare di attrezzature all’avanguardia a servizio della popolazione reggiana. L’importo della donazione sfiora i 20mila euro e potrà, oltre all’indubbio vantaggio per le pazienti, contribuire anche a una riduzione della spesa trattandosi di strumenti riutilizzabili.

Presenti alla consegna dell’attrezzatura, oltre ai rappresentanti dell’associazione e al dottor Crotti, gli esponenti della Direzione aziendale e di Distretto che hanno ringraziato l’associazione e i volontari per il costante impegno, l’attenzione e la sensibilità dimostrate ancora una volta nei confronti dell’Ospedale Civile.