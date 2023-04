Volley, ultimo impegno stagionale per la BSC Materials Sassuolo

Ultimo atto della stagione 2022 – 2023 della BSC Materials Sassuolo, che domenica chiuderà il suo campionato tra le mura amiche del Pala Paganelli. Dalle 17.00, Capitan Dhimitriadhi e compagne ospiteranno Montecchio Maggiore nel match valido per la sesta giornata di Pool Promozione.

Con la salvezza in tasca, ma senza più l’ambizione di prendere parte ai Play Off Promozione, l’obiettivo in casa BSC Materials è quello di chiudere al meglio la propria stagione e regalare al proprio pubblico un’altra vittoria, dopo quella dello scorso turno di campionato contro Soverato.

Può invece ancora sperare di qualificarsi per i Play Off Montecchio: le vicentine occupano al momento il sesto posto in classifica, ma hanno gli stessi punti (53) di Talmassons quinto e Busto Arsizio settimo, che proprio nell’ultimo turno si affronteranno nell’anticipo del venerdì sera.

A fare il punto della situazione in casa BSC è Coach Maurizio Venco: “Viviamo questo ultimo impegno stagionale come una festa: l’obiettivo è chiudere al meglio un anno particolare, difficile ma molto bello. Nel corso della Regular Season secondo me abbiamo saputo esprimere la pallavolo più bella dei due gironi; siamo arrivati alla Pool Promozione stanchi e soprattutto in pochi, quindi abbiamo sofferto. Però quello che stiamo per chiudere è un anno da Play Off non da Play Out, quindi arriviamo all’ultima partita con gioia e con la consapevolezza di aver lanciato quest’anno due giovani talenti che a mio parere arriveranno presto in Serie A1”.