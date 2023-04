Strade scolastiche Castel Maggiore: buona la prima

Questa mattina l’avvio della misura sperimentale finalizzata a incoraggiare buone pratiche e un minore uso delle automobili nelle aree intorno alla scuola primaria Bertolini, la più grande di Castel Maggiore. In linea generale la misura è stata ben compresa dalle famiglie: non si sono registrati ingorghi e problematiche davanti alle postazioni di chiusura degli accessi presidiate da Polizia Locale e Assistenti Civici, anche lo spostamento dalle 7.30 alle 8.00 dell’orario di chiusura ha evitato problemi agli utilizzatori del pre-scuola e hanno funzionato bene i parcheggi davanti agli impianti sportivi e in via Gramsci all’incrocio con via Curiel. Restano problemi eccezionali, sollevati da un paio di genitori, per i quali è valso il dialogo e il buon senso più che un atteggiamento sanzionatorio.

L’Assessore all’Istruzione Paolo Gurgone ha seguito le operazioni ai varchi: “è un primo passo significativo ancorché sperimentale, che coniuga politiche educative formative e ambientali, frutto di un lungo percorso di condivisione e gestazione con i vari attori, scuola, associazioni, comitati e genitori. L’amministrazione crede fortemente nel progetto pur comprendendo alcuni inevitabili piccoli disagi che potranno essere assorbiti col supporto di strumenti alternativi, primo fra tutti il Piedibus, e con il proseguimento del confronto con la cittadinanza su temi ormai indifferibili, che richiedono iniziative e segnali precisi nel solco della visione e della programmazione dell’amministrazione”.

La sperimentazione prosegue fino a fine anno scolastico, maggiori informazioni – anche sul Piedibus – sul sito.

Nella foto l’Assessore Paolo Gurgone con i volontari del Piedibus e del corpo Assistenti Civici, insieme al personale della Polizia Locale Reno Galliera