Rio Saliceto, 30 computer per la Biblioteca comunale

Trenta computer arricchiscono l’area studio multimediale della biblioteca comunale di Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia.

I laptop sono stati donati al Comune da UniCredit grazie alla collaborazione con Gruppo Bdf, attivo da oltre 30 anni nel mercato dell’Information Technology italiano, che ha ricondizionato i pc, dotandoli inoltre di idoneo sistema operativo.

I computer sono a disposizione dei cittadini presso l’area studio inaugurata lo scorso febbraio all’interno della Sala “Oscar Battini” del Centro Culturale Wildmer Biagini, che ospita anche la biblioteca.

L’ambiente, moderno e funzionale, ospita una trentina di postazioni dotate di collegamento in rete, ideale per le attività di studio e ricerca degli studenti, per il coworking e lo smart working.

Lo spazio è funzionale anche allo svolgimento di corsi di formazione e laboratori digitali ed è privo di barriere architettoniche, abbattute in occasione dell’adeguamento.

Dichiara il Sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi: “Ringrazio a nome della nostra comunità il Dott. Andrea Burchi e BDF per la significativa donazione che è stata effettuata al nostro Comune. Senza l’intervento di UniCredit non saremmo stati in grado attualmente di completare un investimento che ritenevamo essenziale per i nostri giovani studenti sin dal primo giorno del nostro insediamento. In questo periodo di enorme cambiamento che vedrà sempre più necessaria una maggiore dimestichezza con i sistemi informatici la dotazione ora in forza al nostro Comune ci consentirà inoltre di utilizzare al meglio la nuova sala studio multimediale e attuare quel progetto previsto dal Ministero delle politiche Giovanili che prevede l’arruolamento di giovani dai 18 ai 28 anni nella veste di “facilitatori digitali” con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali dei meno abili favorendo l’uso dei servizi pubblici on line”.

Commenta Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “UniCredit è da sempre vicina alle esigenze dei territori in cui opera. Abbiamo colto con entusiasmo la possibilità di soddisfare la richiesta del Sindaco, offrendo alla comunità di Rio Saliceto nuove risorse tecnologiche destinate allo svolgimento di corsi di formazione e laboratori, iniziative mirate ad accrescere la conoscenza e la cultura digitale dei cittadini. Confermiamo così, in concreto e su più fronti, il nostro impegno a supporto dello sviluppo del territorio”.