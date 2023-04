“Leadership talks”, i dipendenti SACMI incontrano l’ex cestista Riccardo Pittis

Sette scudetti, due coppe dei campioni, 118 presenze e 2 medaglie agli Europei con la Nazionale. Chi meglio dell’ex cestista Riccardo Pittis per inaugurare «Leadership talks», primo di una serie di incontri organizzati da SACMI Academy per ascoltare storie ispiranti e innovative sulla leadership diffusa, l’efficacia personale e professionale, il gioco di squadra.

Oggi coach e formatore, Pittis non è solo un campione. Ha lavorato, fra gli altri, con allenatori del calibro di Dan Peterson e Mike d’Antoni. Insomma, uno che di gioco di squadra se ne intende.

Aperto a tutti i dipendenti SACMI, l’incontro si è svolto all’Auditorium 1919 di SACMI Imola, collezionando ben 700 partecipanti (di cui 300 in presenza) solo per questo primo appuntamento, inserito nel percorso strutturato a cura della nuova Academy aziendale che mette al centro, fra l’altro, lo sviluppo delle competenze relazionali, le soft skills.

Educazione alla leadership, in sostanza, intesa non solo come eccellenza personale ma anche – se non soprattutto – come capacità di mettere le proprie qualità al servizio del team. L’obiettivo, ha spiegato il presidente di SACMI, Paolo Mongardi introducendo l’incontro, è «favorire lo sviluppo e il trasferimento in azienda di un modello di leadership diffuso, consapevole, che richiama i principi di solidarietà, etica, ascolto, collaborazione».

L’evento arriva a poche settimane dall’inaugurazione dei locali della nuova Academy, dopo un primo anno di operatività che conta già oltre 43mila ore di formazione per oltre 3mila dipendenti coinvolti. Una vera e propria «palestra» per allenare le competenze personali, professionali, tecniche e relazionali, che parte anzitutto dalla motivazione all’ascolto ed alla collaborazione all’interno dei team.

Leadership Talks non si ferma qui: ulteriori incontri sono in programma nei prossimi mesi, basati sulla stessa formula, 30 minuti di intervento del testimonial a cui segue l’opportunità di dialogo informale e confronto con i partecipanti.