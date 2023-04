Il presidente della Regione Bonaccini riceve l’ambasciatrice di Finlandia in Italia Pia Rantala- Engberg

Innovazione, sostenibilità, automotive e digitale. Sono alcuni degli ambiti di relazione e collaborazione tra Finlandia e Regione Emilia-Romagna al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina in viale Aldo Moro a Bologna, tra il presidente Stefano Bonaccini e l’ambasciatrice della Finlandia in Italia, Pia Rantala- Engberg, accompagnata dal console onorario per l’Emilia-Romagna e la Toscana, Federico Scavetta. Presente anche il capo di gabinetto del presidente della Giunta regionale, Andrea Orlando.

Proprio in Finlandia, il 13 giugno 2022, è stato inaugurato il Supercomputer Lumi (Large Unified Modern Infrastructure), il più sostenibile e potente d’Europa, alimentato unicamente da fonti rinnovabili. Inevitabile l’interesse all’attività del Supercomputer Leonardo, inaugurato l’anno scorso a Bologna.

Al centro del colloquio anche potenziali collaborazioni nel campo della mobilità ecosostenibile in Emilia-Romagna e del turismo.

Tra il presidente Bonaccini e l’ambasciatrice Rantala- Engberg anche un ampio scambio di vedute sulla difficile situazione internazionale, che vede la Finlandia esposta in prima fila alle conseguenze del conflitto in Ucraina.

Pia Rantala- Engberg è ambasciatrice anche presso la Repubblica di Malta e la Repubblica di San Marino. Precedentemente (dal 2011-2015) aveva svolto l’incarico di Ambasciatore di Finlandia presso la Nato a Bruxelles. Durante la sua carriera, ha trattato in particolare questioni di politica di sicurezza.