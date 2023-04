“Il coraggio di cambiare. Il welfare a Bologna negli anni Settanta”, una mostra e quattro incontri a Palazzo d’Accursio

“Il coraggio di cambiare. Il welfare a Bologna negli anni Settanta” è il titolo della mostra documentaria organizzata dalla Rete archivi del presente, da martedì 18 aprile in sala della Manica Lunga a Palazzo d’Accursio. La mostra è visitabile gratuitamente dal 18 aprile al 5 maggio negli orari di apertura di Palazzo d’Accursio.

La mostra racconta in una trentina di pannelli le esperienze innovative condotte a Bologna cinquant’anni fa in tema di salute, scuola e ambiente. Dopo una prima presentazione, organizzata all’ex Roncati nel novembre scorso, si presenta con un nuovo allestimento e con un catalogo disponibile gratuitamente fino a esaurimento, che sarà presentato giovedì 20 aprile in sala Tassinari di Palazzo d’Accursio, da Bruna Zani, Giancarla Codrignani e dalla delegata alla Cultura Elena Di Gioia. Seguirà una visita guidata della mostra.

La presentazione del catalogo fa parte di un ciclo di quattro incontri seminariali per approfondire i temi della mostra.

Il primo è in programma martedì 18 aprile alle 15 in sala Tassinari e riguarda “Lavoro, salute, sicurezza tra passato e presente. L’iniziativa sindacale negli anni 1960-1970”.

In allegato il programma completo degli incontri.