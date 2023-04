Giornata per la donazione degli organi: Modena città dice sì

“Donare è una scelta naturale Dichiara il tuo sì in Comune” è lo slogan della campagna lanciata da Anci insieme al ministero della Salute e al Centro Nazionale Trapianti in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti che ricorre domenica 16 aprile.

Modena, come tanti altri Comuni d’Italia, aderisce all’appello con la diffusione, anche tramite il sito Internet istituzionale, del messaggio che invita i cittadini maggiorenni a esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità presso gli uffici anagrafici. Un semplice atto individuale si trasforma in tal modo in un forte gesto collettivo di responsabilità e senso civico.

Nel sito del Centro Nazionale Trapianti (www.trapianti.salute.gov.it/trapianti) si possono inoltre consultare le modalità con cui dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti dopo la morte e i diversi percorsi per essere donatori in vita, come per le cellule staminali emopoietiche. Per scegliere di diventare donatore è infatti bene informarsi, conoscere tutte le tutele previste e sapere che il sistema trapianti italiano è tra i primi posti in Europa per qualità degli interventi e sicurezza dei processi.