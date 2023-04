CRI Sassuolo al Sassuolo Comics & Sport

I disegnatori del gruppo Fumettisti Dal Vivo, che già in passato hanno realizzato eventi a scopo benefico, tra cui “Mattoni a fumetti” in occasione del terremoto Emilia, si sono resi disponibili a collaborare con la Croce Rossa di Sassuolo, disegnando in loco e rallegrando la postazione Cri al Comics & Sport con fumetti e caricature dal vivo, a scopo benefico.

Sabato 22 e Domenica 23 Aprile, Piazza Garibaldi – Sassuolo – dalle 10.00 alle 19.00 circa

Ogni realizzazione sarà venduto al prezzo di 10,00 euro ed il ricavato sarà devoluto a #CRISassuolo, a favore della campagna raccolta fondi per l’acquisto di nuovi defibrillatori.