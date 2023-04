Attiva la nuova pagina Facebook della Polizia locale dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano

Nella giornata di oggi, 14 aprile, è stato attivato il nuovo profilo facebook “Polizia Locale Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano”. Uno strumento che vuole avvicinare il servizio alla comunità di riferimento, come spiega nel suo saluto introduttivo, primo post pubblicato sulla pagina, il Comandante Flaminio Reggiani: “Buongiorno a tutti dalla Polizia Locale dell’Appennino Reggiano. Da oggi potrete seguirci su questa pagina e prossimamente anche su Instagram.

L’intento è quello di informarvi relativamente alle attività di competenza, aggiornandovi in modo costante sulla viabilità, le emergenze, le tematiche normative e su quant’altro possa esservi utile. Siamo sicuri di aver fatto cosa gradita affinché questo possa essere uno strumento utile e costruttivo e di vicinanza per tutta la comunità. Un saluto!”.

La pagina fornisce poi indicazioni sull’uso che la Polizia locale intende dei propri social: “I profili ufficiali Facebook e Instagram della Polizia Locale dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano non rappresentano un canale d’accesso per richieste di intervento e segnalazioni di vario tipo. Per tali esigenze è necessario telefonare al numero 329 2505365, oppure rivolgersi agli uffici aperti al pubblico.

La Polizia Locale dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano utilizza il social media per comunicare informazioni con finalità istituzionali e di interesse generale per la collettività. Inoltre la pagina vuole essere uno strumento di comunicazione diretta che consente di condividere e “veicolare” contenuti ed informazioni connessi alla fruizione del territorio cittadino, alla viabilità ed alle molteplici attività d’istituto della Polizia Locale. Ricordiamo poi che sui social network ognuno è responsabile dei contenuti che pubblica e delle opinioni che esprime”.