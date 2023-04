Reggio Emilia: tradito dall’ansia ai controlli, trovato con droga e bilancino

Fermato in occasione di un controllo stradale, alla richiesta dei documenti di guida e di circolazione dell’auto ha manifestato ingiustificata ansia e nervosismo, tanto da insospettire gli operanti che hanno approfondito i controlli riuscendo a ricondurre i motivi di tale stato d’animo al possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Durante i controlli, scattati l’altro pomeriggio in via Fratelli Cervi a Reggio Emilia, dov’è stato fermato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, il 30enne è stato trovato in possesso di oltre 70 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish e un bilancino di precisione che nascondeva nel suo marsupio. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 30enne residente a in città. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.