Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 14 aprile 2023

Schiarite a partire da ovest con residue precipitazioni tra la notte ed il mattino sui settori centro-orientali, a carattere nevoso intorno agli 800 metri. Non si esclude del tutto qualche breve fenomeno anche nel pomeriggio sul crinale appenninico. Aumento della nuvolosità in serata a partire dai settori occidentali.

Temperature minime in diminuzione, comprese tra 6 e 8 gradi. Massime in aumento sui settori emiliani con valori generalmente attorno a 17/18 gradi. Venti inizialmente moderati occidentali con qualche raffica di intensità superiore, tendenti a disporsi da sud-ovest dal pomeriggio a partire dai rilievi. Mare inizialmente mosso sottocosta e fino a molto mosso al largo, con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata.

(Arpae)