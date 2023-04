Gidon Kremer chiude domenica la stagione del Teatro Comunale di Carpi

Il violinista e direttore Gidon Kremer chiuderà domenica 16 aprile la rassegna di classica, e anche la stagione 2023-2024 del Teatro Comunale: un grandissimo nome della musica internazionale, mai stato a Carpi finora, per concludere degnamente una programmazione ricca di grandi artisti nei vari generi, premiati dal gradimento del pubblico, con diversi “tutto esaurito”.

Con il maestro lèttone suoneranno il giovane pianista Georgijs Osokins, suo connazionale, e la violoncellista lituana Giedré Dirvanauskaité).

Il Trio proporrà un variegato programma cameristico che prevede: la “Sonata n. 40 in si bemolle maggiore per violino e pianoforte, K 454” di Wolfgang Amadeus Mozart; “Middelheim” per trio con pianoforte di Giya Kancheli; il “Trio con pianoforte in la minore op. 50” di Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Spinto da una intransigente filosofia artistica, si legge nelle note del concerto, Gidon Kremer « si è guadagnato la reputazione mondiale di uno degli artisti più originali e avvincenti della sua generazione. » Il suo repertorio abbraccia le opere classiche più conosciute, così come la musica dei principali compositori del XX e XXI secolo: « è stato sostenitore delle opere di compositori viventi russi e dell’Europa dell’est e ha interpretato numerose loro nuove composizioni, diverse delle quali sono state dedicate proprio a lui. »

Nel 1997 Gidon Kremer ha fondato l’orchestra da camera Kremerata Baltica con lo scopo di promuovere giovani musicisti talentuosi provenienti dall’area baltica; Giedré Dirvanauskaité è membro fondatore della Kremerata Baltica di cui è violoncellista principale dal 2008; Georgijs Osokins si è segnalato all’attenzione internazionale nel Concorso Chopin 2015, a 19 anni, ed è stato definito dalla critica « eccezionale e imprevedibile. »

Inizio concerto: ore 17, apertura sala ore 16:30. Informazioni e biglietti: InCarpi (Cortile d’onore di Palazzo dei Pio, piazza dei Martiri 64; tel. 059649255) da martedì a domenica orario continuato 10-18; domenica 16 aprile la biglietteria del teatro apre alle 16:00 (tel. 059649263).