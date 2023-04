Concordato Ferrarini: approvata l’omologa del tribunale di Reggio Emilia

Ferrarini Spa esprime soddisfazione per l’approvazione dell’omologa del tribunale di Reggio Emilia che, in data 12 aprile, ha sciolto la riserva rispetto al piano concordatario approvato dai creditori di Ferrarini Spa, già a ottobre 2022. “Il piano prevede – come riporta il decreto del tribunale – che, subordinatamente all’omologa del concordato, la società Rilancio Industrie Agroalimentari Srl, partecipata da Pini Italia Srl (80%) e AMCO SpA (20%), subentri integralmente nel capitale sociale della debitrice”.

Con il via libera contenuto nel decreto, come stabilito dal tribunale, non c’è nessuna irregolarità o impedimento rispetto all’omologazione della proposta di concordato preventivo di Ferrarini. La decisione del tribunale arriva a seguito di un percorso iniziato quattro anni e mezzo fa che ha visto la Ferrarini generare sempre utili, dando prova di poter rimanere sul mercato. Nei primi 11 mesi del 2022 Ferrarini ha registrato ricavi per 120 milioni di euro, con un utile intorno ai 3 milioni.