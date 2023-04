Casinalbo al Centro: tutti pronto per la sesta edizione

Si rinnova sabato 15 e domenica 16 aprile l’appuntamento con “Casinalbo al centro”, festa della frazione che per la prima volta si sdoppia e anima due giornate della primavera formiginese.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, permetterà di trascorrere un intero fine settimana tra spettacoli, negozi aperti, food truck, mercatini, mostra di auto d’epoca e giostre. L’appuntamento è sabato dalle 18 alle 23.30 e domenica dalle 10 alle 22. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste alcune modifiche alla sosta e alla viabilità di via Giardini, che sabato a partire dalle 16 sarà chiusa al traffico dalla rotonda di via Monzani fino all’intersezione con via Carducci mentre domenica, per tutto l’arco della giornata, da via Monzani fino alla rotonda di via Erri Billò (segnaletica in loco).

Diversi gli eventi collaterali: sabato alle 19 è in programma un’esibizione di hip hop a cura di Ars Movendi Studio, mentre alle 21 si terrà lo scenografico spettacolo di fuoco “Una discesa agli inferi” della Compagnia Ordallegri. La serata si chiuderà alle 22 con un dj set. Per tutta la giornata di domenica ci sarà invece il mercato, e nel pomeriggio spazio allo show itinerante “Circus Parade” a cura della Compagnia Ordallegri.

“Con Casinalbo al Centro – commenta l’Assessore al Coordinamento eventi, Corrado Bizzini – inauguriamo i tanti appuntamenti nelle frazioni in programma in questo 2023. In particolare, quello di Casinalbo rappresenta un evento ormai consolidato che abbiamo deciso di estendere a un intero fine settimana. Un’organizzazione che non sarebbe stata possibile se non con l’aiuto di tutti: commercianti della frazione, Associazione “Bel Mercato dell’Unione”, ProForm e associazioni coinvolte. Grazie a tutti voi per la preziosa collaborazione”.