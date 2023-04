Cambio gomme obbligatorio, Michelini (autoriparatori Lapam): “Affidatevi a personale specializzato”

Serve per risparmiare carburante, evitare sanzioni e, soprattutto, migliorare la sicurezza stradale. Da sabato 15 aprile entrerà in vigore l’obbligo di cambio gomme, passando da quelle invernali a quelle estive. Per coloro che sul proprio mezzo hanno gli pneumatici definiti “quattro stagioni” non ci sarà nessun problema e non dovranno effettuare nessun cambio gomme. Per gli altri, invece, ci sarà tempo fino a lunedì 15 maggio per adeguarsi, evitando di incorrere in successive sanzioni. «Il cambio gomme è un’occasione per controllare lo stato di salute dei propri pneumatici e della propria auto in generale – afferma Daniele Michelini, presidente della categoria autoriparatori Lapam Confartigianato –. Ci sono tanti aspetti troppo spesso sottovalutati dagli utenti della strada: dalla convergenza delle proprie ruote o, per le vetture che ne dispongono, l’allineamento delle gomme con i cosiddetti ADAS, i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione».

Gli pneumatici sono l’unico elemento del mezzo a contatto con la strada: per questo motivo il loro stato di salute non va trascurato. Ed è fondamentale farlo controllare da professionisti del settore. «Non mi stancherò mai di ripeterlo – continua il presidente Michelini –: affidatevi sempre ed esclusivamente a persone qualificate che conoscono il mestiere. Gli pneumatici hanno determinati parametri (indice di velocità e indice di carico) che devono essere rispettati, conformi e omologati alla carta di circolazione perché si considerino affidabili. Tra gli altri aspetti è importante verificare lo spessore del battistrada, la pressione del gonfiaggio e le eventuali irregolarità come tagli e abrasioni, che ne riducono la performance impattando negativamente sulla sicurezza, sui consumi di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica. Con la strada non si deve scherzare. C’è in gioco la nostra vita e quella degli altri».