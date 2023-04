Bologna, 29enne finisce in carcere per aver violato la misura cautelare del Gip

I Carabinieri della Stazione Bologna Corticella hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare del Tribunale di Bologna nei confronti del 29enne senegalese che di recente si era reso responsabile di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Le reiterazioni del giovane senegalese erano state rilevate dai Carabinieri che lo avevano già arrestato in circostanze diverse, informando la Procura della Repubblica di Bologna che il giovane non stava rispettando le prescrizioni della precedente misura. Preso atto delle violazioni commesse dal 29enne, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale aggravata (per aver picchiato ed ingiuriato la madre), il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, ha emesso la nuova misura della custodia in carcere. Rintracciato nella notte del 12 aprile dai Carabinieri, il 29enne è stato arrestato e portato alla Dozza.