Strade scolastiche a Castel Maggiore

L’Amministrazione Comunale, dopo un percorso di condivisione con il mondo scolastico, i genitori e il comitato Piedibus e Legambiente pianura nord, ha deciso di avviare una fase, al momento solo sperimentale, che prevede a partire da venerdì 14 aprile fino alla fine dell’anno scolastico un intervento di liberazione dal traffico automobilistico stradale di alcune aree prossime al plesso di scuola primaria Bertolini, nel centro di Castel Maggiore. In particolare:

chiusura al pubblico dei parcheggio di accesso alle scuole primarie Bertolini lato via Lirone (fronte Centro Pertini) tutti i venerdì dalle 8.00 alle 8.30 chiusura del piccolo parcheggio con accesso da via Curiel chiuso tutte le mattine dalle 8.00 alle 8.30. Resterà comunque consentito l’accesso al personale scolastico e ai residenti.

Luca De Paoli, vicesindaco e assessore a mobilità, ambiente, partecipazione e cittadinanza attiva, spiega: “Scegliere di andare a scuola a piedi dedicando a questo scopo, anche solo temporaneamente, aree stradali in esclusiva fa parte di un progetto sano, economico, conviviale ed ecologico che adulti, bambine e bambini e amministrazione comunale possono agire tutti insieme! Diventa un piccolo progetto che può davvero cambiare le nostre vite, ma dagli effetti positivi moltiplicatori perché favorisce l’autonomia dei piccoli cittadini e restituisce ai più grandi occasioni di incontro eliminando nel contempo fonti di rumore e inquinamento”.

Paolo Gurgone, assessore all’istruzione, commenta: “Confidiamo che gli utenti possano collaborare alla buona riuscita della sperimentazione, consapevoli dell’importanza non solo simbolica di iniziative rivolte alla promozione della mobilità sostenibile e delle buone pratiche, ricordando che da tempo è in essere la fortunata esperienza del Piedibus, che può rappresentare un valido supporto all’organizzazione delle famiglie”.

Il Piedibus di Castel Maggiore è la principale alternativa all’accompagnamento in auto dei bambini a scuola: a Castel maggiore è un’esperienza attiva da anni, con percorsi che coinvolgono le principali scuole primarie, nel capoluogo ed a Trebbo di Reno.

Il Piedibus è un modo per andare a scuola sicuro, divertente e salutare, ha un adulto “autista” che apre la fila e un adulto “controllore” che la chiude: i bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle “fermate del bus” previste lungo il tragitto.

La pratica del Piedibus comporta benefici per il movimento, la sicurezza, l’educazione stradale, la socializzazione, l’ambiente.