Riciclo e baratto domenica a Castel San Pietro Terme

Una domenica dedicata a tutti, per creare un momento di aggregazione e di scambio tra adulti e bambini, per promuove la cultura del riutilizzo e del riciclo, per socializzare, conoscersi e scambiarsi, oltre agli oggetti, idee, buon umore e sorrisi. Se è vero che sono le piccole cose che fanno la felicità, partecipare alla Festa (che negli anni si è svolta in tanti Comuni del bolognese e della Regione), ha fatto riscoprire a tanti cittadini quanto sia importante il valore delle relazioni, della condivisione, degli interessi e dei beni comuni, delle passioni e, perché no, di un semplice sorriso.

Ogni persona può portare al massimo 10 pezzi da affidare ai tavoli per il baratto; ogni oggetto, vestito, borsa, gioco che verrà accettato – se in buono stato, pulito e funzionante – varrà 1 ECOLO, buono di scambio con cui il partecipante potrà trovare sui vari tavoli tematici, qualcosa di bello per sé o per i suoi cari.

All’interno della Festa del Dono e del Baratto, i cittadini, troveranno anche banchetti informativi su corsi e attività tipo “economia delle piccole cose”, “orto didattico”, autoproduzione e consigli di sostenibilità.

La Festa è un modo creativo, allegro e propositivo per affrontare le conseguenze della crisi ambientale, energetica, sociale ed economica che il mondo sta attraversando. Inoltre in questo modo, si promuove la cultura del riutilizzo e del riciclo, che oltre ad essere più compatibile con l’ambiente, è di grande aiuto per le famiglie, in questa fase di crisi economica.

Tutti gli oggetti non scambiati, a fine giornata, saranno donati ad associazioni e onlus del territorio. Ingresso libero. Siete tutti invitati!

Partecipare è semplice: è sufficiente portare qualche oggetto in buono stato da scambiare: giochi, libri, abbigliamento per donna, bambino e uomo, etc.: tutto può diventare un tesoro!

Ai bambini sarà riservato uno spazio speciale.

Giornata organizzata dall’Associazione Vivo Sostenibile APS (www.vivosostenibile.it) con il Patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme, la collaborazione della Pro Loco di Castel San Pietro Terme e la preziosa partecipazione di AICS comitato provinciale e AICS Ambiente, all’interno della manifestazione Very Slow Italy, festa delle Cittaslow. L’evento/bando regionale (LR 14/08) è inserito nel progetto “Coltivare Responsabilità”, con il riconoscimento della Regione Emilia Romagna.