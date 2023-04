“Piccoli naturalisti”, iniziative per i più piccoli sabato alle Salse di Nirano

In arrivo “Piccoli naturalisti”, nuovo appuntamento per i più piccoli alle Salse di Nirano. Sabato 15 aprile alle ore 15.30 ci aspetta Un’escursione a caccia di biodiversità per imparare a esplorare l’ambiente della Riserva. Fauna, flora e natura non avranno più segreti per il futuro piccolo naturalista! Con l’ausilio di un “quaderno del naturalista”, e l’aiuto di un esperto, si andranno ad appuntare e catalogare tracce, foglie e agenti atmosferici. L’iniziativa è curata da Ecosapiens e da La Lumaca.

È possibile prenotarsi attraverso il form online, e i link sono rintracciabili sulle pagine social o sul sito comunali. Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliati abbigliamento e calzature comodi, per agevolare le escursioni.