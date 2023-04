Il 4 maggio parte il nuovo corso per volontari della Croce Verde Reggio Emilia

Una grande opportunità: magari non è il primo pensiero che sovviene alla notizia che il 4 maggio partirà un nuovo corso per diventare volontari della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea. Eppure è proprio così.

Soprattutto perché aiutare gli altri, essere vicini alla propria comunità, ripaga in misura molto maggiore di quanto viene richiesto per questo servizio: solo un po’ del proprio tempo, quello che si ha a disposizione. Tempo da donare a chi si trova nella necessità di assistenza e in un momento di bisogno, le fasce più deboli della popolazione. E non è necessario arrivare a prestare servizio per le emergenze – urgenze per chi non se la senta: ci sono molti modi per aiutare, tutti ugualmente importanti, a partire da rispondere al telefono, accompagnare pazienti da un ospedale a un altro, fare formazione anche nelle scuole, fare assistenza ad eventi e manifestazioni. Ricevere un sorriso, una parola di ringraziamento da parte di chi si aiuta, è una ricompensa enorme. Senza contare che entrare in Croce Verde permette di fare tante amicizie, di entrare in quella che davvero è una grande famiglia, e vivere anche momenti molto appaganti e divertenti.

Iscriversi al prossimo corso per entrare nella famiglia di Croce Verde Reggio Emilia e Albinea è molto semplice, è sufficiente compilare il form sul sito croceverde.re.it, oppure è possibile contattare la Pubblica Assistenza al numero unico 0522 3200. La scadenza per le iscrizioni è il 30 aprile.

Afferma Domenico Schiatti, Comandante dei volontari: “Dedicare un po’ del proprio tempo al volontariato, anche se poco, significa svolgere un ruolo fondamentale a servizio della collettività. Ma consente anche di ricevere una formazione che metterà tutti i partecipanti al corso in condizione di salvare delle vite, competenze che saranno utili per sempre. E per noi significa poter garantire quantità e livello elevato dei nostri servizi, che non devono mai essere dati per scontati: la nostra capacità di continuare ad aiutare tutti dipende dalla disponibilità dei volontari. Tutti possono esserlo”.

Si può entrare in Croce Verde a qualsiasi età dai 18 anni in su, e non servono competenze o coraggio particolari.