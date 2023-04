Bologna, la Polizia di Stato celebra oggi il 171° Anniversario della fondazione

Le celebrazioni sono iniziate alle ore 08.45 con la deposizione di una corona di alloro innanzi alla Lapide ai Caduti della Polizia di Stato alla presenza del Prefetto di Bologna Attilio Visconti, del Questore Isabella Fusiello, a cui è seguito un momento di raccoglimento a cura del Cappellano della Polizia di Stato, Padre Domenico Vittorini.

In Piazza Maggiore e in Piazza del Nettuno, a partire dalle ore 9.30 sono state organizzate numerose iniziative di prossimità che hanno consentito alla cittadinanza di conoscere più da vicino la Polizia di Stato, come l’allestimento di stands e l’esposizione di mezzi, anche storici, dei vari Uffici di Polizia della Provincia e alle ore 10.30 si è svolta la cerimonia istituzionale presso il Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo.

Nel corso dell’anno appena trascorso il numero dei reati complessivamente registrati nella provincia di Bologna ha segnato una lieve diminuzione, che si attesta intorno allo 0.4%. Allo stesso tempo, si rileva un rilevante incremento del numero degli arresti, con una diminuzione percentuale pari a circa il 22%, mentre il dato relativo al numero delle denunce è rimasto tendenzialmente invariato. Cresce sensibilmente anche il numero delle chiamate pervenute al 113.

In particolare, con riferimento ai reati contro il patrimonio, il fenomeno legato ai furti registra un aumento pari del 5% in provincia e intorno al 4% in città. Tra i reati contro la persona i delitti di percosse e minacce sono diminuiti del 14 % in città.

Inoltre, sono aumentati gli avvisi orali e gli ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori, con un considerevole aumento più del triplo rispetto all’anno precedente e del 20 % per gli atti persecutori rispetto all’anno precedente.

In generale l’attività di contrasto allo spaccio ha condotto nell’ultimo anno al sequestro di circa 800 kg di cocaina, oltre 400 kg tra marjuana e hashish e l’arresto di oltre 200 soggetti.

In tale ambito la Squadra Mobile si è distinta in numerose attività d’indagine, tra cui un’operazione, a seguito di una complessa attività d’indagine diretta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna, ha eseguito nr. 21 misure cautelari per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione per ingente quantità di sostanze stupefacenti e riciclaggio.

L’organizzazione dominicana si riforniva dal Paese di provenienza di grossi quantitativi di cocaina che veniva occultata all’interno di pellame di bovino grezzo a bordo di containers che avevano come destinatari una società italiana appositamente costituita per tale finalità illecita.

Nell’ambito dell’attività investigativa la Polizia di Stato, a partire dal febbraio del 2022, ha effettuato numerose perquisizioni ai danni dell’organizzazione criminale dominicana sequestrando complessivamente 745 kg di cocaina, occultati all’interno di pelle di bovino grezzo, confezionati in pani identici tra loro per aspetto, dimensioni e peso (500 grammi circa l’uno).

Il valore economico della cocaina sequestrata è quantificabile in euro 61 milioni al dettaglio.

Preziosa è stata la collaborazione della Direzione Centrale Servizi Antidroga e dell’Agenzia delle Dogane.

Più di recente, a febbraio, nell’ambito dell’attività volta al contrasto dei reati contro il patrimonio, gli operatori del medesimo ufficio investigativo hanno eseguito un ingentissimo sequestro di gioielli e altri innumerevoli oggetti rubati, per un importo pari a oltre 6 milioni di euro.

Forte impulso è stato espresso nell’attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alla zona Universitaria, a quella adiacente alla stazione centrale, oltre al Quartiere Bolognina. Sono stati effettuati numerosi servizi di controllo, anche interforze, che hanno consentito di rafforzare e incrementare lo standard di sicurezza di tali contesti territoriali.

Grande impegno è stato profuso anche nell’attività di prevenzione dei reati. In particolare, sono state effettuate numerose campagne di sensibilizzazione con riferimento al tema della violenza di genere e nel contrasto alle truffe agli anziani; a tal fine gli operatori di Polizia hanno diffuso consigli e informazioni alle fasce più deboli incontrandoli direttamente nei luoghi di aggregazione e anche nelle chiese cittadine.

Altrettanta dedizione ha contraddistinto l’operato degli Uffici che svolgono attività amministrativa, come l’Ufficio Passaporti e l’Ufficio Immigrazione. Il primo, chiamato a fronteggiare la notevole crescita della richiesta dei titoli di viaggio, ha registrato, anche mediante il ricorso a frequenti aperture straordinarie, l’aumento di oltre il 277% nell’attività di rilascio dei passaporti, il secondo ha visto l’incremento di oltre il 33% in relazione all’attività di rilascio dei permessi di soggiorno, oltre alla trattazione delle numerose pratiche relative alla regolarizzazione delle posizioni dei cittadini ucraini sfuggiti alla guerra.

Inoltre, nell’ambito dell’odierna cerimonia, il Questore di Bologna, ha consegnato un attestato di merito a tre cittadini, a testimonianza della gratitudine delle Istituzioni per la determinante collaborazione resa alla Polizia di Stato nell’attività di soccorso pubblico e nella repressione dei fenomeni criminali.

I tre cittadini sono: Massimiliano SUSSARELLO, Roberto ROSSETTI e Iyare AMADIN.

Massimiliano Sussarello si è contraddistinto per il coraggio e lo spirito d’iniziativa dimostrati in soccorso di una vittima di furto con strappo, quando lo stesso inseguiva il responsabile e recuperava la refurtiva.

Roberto Rossetti per il senso civico dimostrato in occasione di una rapina ai danni di un istituto bancario, segnalava tempestivamente il fatto di reato alla Polizia di Stato, il cui intervento ha poi condotto all’arresto dei responsabili; infine Iyare Amadin, per il coraggio dimostrati in ausilio ad una giovane ragazza vittima di un’aggressione fisica ad opera di un gruppo di malintenzionati, la traeva in salvo in concorso con personale della Volanti intervenuto.

Di seguito gli appartenenti alla Polizia di Stato che sono stati premiati:

Medaglia di bronzo al merito civile – Assistente capo Federico FRANCIONE

Encomio Solenne -Vice Questore Elena Jolanda CERIA – Ispettore Enrico MARIOTTI -Vice Ispettore Fulvio LAZZARINI

Encomio – Commissario Capo Giuseppe Livio MIOLLI

Encomio -Assistente Davide DIPINO

Encomio – Ispettore Pierpaolo ROMAGNOLI

Encomio – Vice Ispettore Antonio BIGLIETTO)

Lode – Vice Questore Dott. Francesco TOLINO – Ispettore Davide Maria SORRENTINO -Sovrintendente Capo Fabio GRANDI– Assistente Capo Michele ARCAROLI

Lode – Vice Ispettore Marco CARBONARO

Lode – Sovrintendente Massimiliano DARDI

Lode – Sovrintendente Capo Enzo ABBATE

Lode – Assistente Capo Gianluca ESPOSITO

Lode – Sovrintendente Capo Alessio PILERI

Lode – Assistente Giuseppe Carmine NIGRO

Lode – Assistente Capo Coordinatore Vanessa CITERONI

Lode – Sovrintendente Massimiliano GALLUZZO – Assistente capo Giuseppe DI GIOIA

Lode – Assistente capo Enrico FILIPPINI

Lode – Vice Sovrintendente Antonella CAROSELLA

Lode – Sovrintendente Francesco AIELLO- Vice Sovrintendente Pier Giorgio ALBERTI

Lode – Agente scelto Vincenzo CAPUANO

Lode – Agente Scelto Angelo SCHIAVO

Lode – Vice Ispettore Carlo URSO

Lode – Vice Ispettore Lorenzo Bumbaca

PREMI IN DENARO