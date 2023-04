Al parco della Costituzione di Modena un “Bosco della vita” con Ant

Un “Bosco della vita” nascerà all’interno del parco della Costituzione di Modena per celebrare i 45 anni di attività di Fondazione Ant-Assistenza nazionale tumori, l’associazione che assiste gratuitamente a casa i malati oncologici svolgendo, inoltre, azioni di divulgazione scientifica e di formazione.

La creazione del nuovo bosco, che sarà costituito da una sessantina di piante tra alberi e arbusti, è frutto di un progetto di collaborazione tra l’associazione e l’assessorato all’Ambiente del Comune di Modena formalizzato in un accordo che è stato sottoscritto oggi, mercoledì 12 aprile, in Municipio. A firmare il protocollo l’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi e Maria Concetta Pezzuoli, delegata Ant di Modena, che ha spiegato che “da sempre la Fondazione pone al centro la dignità della vita in tutte le sue dimensioni” e che il progetto modenese “rientra nell’iniziativa nazionale per creare oasi alberate dedicate, appunto, alla memoria delle attività svolte da Ant in questi 45 anni e all’impegno ecologico della Fondazione”. Un impegno che si concretizza anche attraverso un secondo progetto ambientale: la collocazione di due arnie urbane che troveranno casa nello spazio degli Orti per anziani Ancescao di Albareto (in via delle Messi 141) e che saranno inaugurate sabato 15 aprile alle 11. L’obiettivo del progetto, che coinvolge gli apicoltori locali, è garantire la sopravvivenza della specie, indispensabile per l’impollinazione delle piante e per l’ecosistema. Al progetto partecipano anche gli studenti degli istituti Selmi e Fermi che analizzeranno il polline messo a disposizione degli apicoltori per monitorare la qualità dell’aria.

Come ha sottolineato l’assessora Filippi “il Comune ha collaborato con convinzione con una proposta che si inserisce all’interno delle politiche di miglioramento delle dotazioni ecologico-ambientali della nostra città, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. L’iniziativa, oltre ad arricchire la dotazione di alberi del parco, ne valorizza la dimensione sociale e l’azione dell’associazionismo”.

Il Bosco della vita, ha annunciato Silvia Ciresa, responsabile Innovazione e sviluppo di Fondazione Ant, inaugurerà il prossimo 15 maggio e Ant invita cittadini e aziende a partecipare alla sua realizzazione con una donazione e con la dedica del proprio albero a una persona cara o a un evento importante della propria vita che sarà ricordato con una targa posta accanto alla pianta (per partecipare: 059 238181; delegazione.modena@ant.it)

Come previsto dall’accordo, Ant si farà carico della realizzazione del bosco con la messa a dimora delle piante, scelte in accordo con il Servizio Ambiente del Comune di Modena e della realizzazione dell’impianto di irrigazione e dei sentierini che attraverseranno l’area.

Al Comune di Modena, che ha messo a disposizione l’area a titolo gratuito, spetteranno l’allacciamento del nuovo impianto di irrigazione a quello già esistente e la manutenzione straordinaria del verde.

Il progetto è sostenuto da Fondazione di Modena, Bper Banca, Quartiere 2, Ufficio scolastico regionale, Grafos Steel.