Aggiornamenti circa le chiusure previste su Tangenziale di Bologna e A1

Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura dello svincolo 4 “Triumvirato”, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 12, alle 6:00 di giovedì 13 aprile.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 13 aprile, sarà chiuso lo svincolo 5 “Quartiere Lame”, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso San Lazzaro/A14: entrare allo svincolo 4 “Via del Triumvirato” o 6 “Castelmaggiore”; si ricorda che lo svincolo 4bis “Aeroporto” è chiuso in entrata verso San Lazzaro, per consentire manutenzione del viadotto sul fiume Reno;

in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1: uscire allo svincolo 4bis “Aeroporto” o 6 “Castelmaggiore”.

******

Per lavori di competenza della Società Autovia Padana, sulla A1 Milano-Napoli sarà necessario chiudere il ramo di allacciamento sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Brescia, dalle 20:00 di sabato 15 alle 8:00 di domenica 16 aprile.

Contestualmente, sarà chiuso il ramo di entrata della stazione di Fiorenzuola, verso la Diramazione.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 verso Milano e immettersi sulla A21 in direzione di Brescia attraverso la Complanare di Piacenza.