3,5 milioni per la manutenzione di strade, ciclopedonali e marciapiedi carpigiani

Tre milioni e mezzo in tre anni per manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e ciclopedonali, «al fine di garantire la sicurezza del transito pedonale e veicolare»: poiché saranno utilizzati attraverso accordo-quadro con unico operatore economico, il primo passo dell’Amministrazione sarà indire la gara per individuare l’interlocutore. La delibera di Giunta, immediatamente esecutiva, è motivata con il fatto che, non essendo più possibile ricorrere a “contratti aperti”, l’accordo quadro con un solo operatore è «lo strumento più idoneo per gestire i fabbisogni manutentivi dell’Ente, non tutti esattamente quantificabili a priori o preventivabili esattamente nel tempo».

Il ricorso a tale istituto consente infatti di eseguire gli interventi, di diversa natura, per un periodo di 36 mesi dalla stipula del contratto, fino a un importo massimo stabilito in 2.800.000€ (di cui 50.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) più IVA, per complessivi 3.490.000€ compresi 74mila di “spese tecniche esterne, interne e di pubblicità”.

Sottolinea Paolo Malvezzi, Assessore a Lavori Pubblici e Viabilità: «Si tratta di una modalità di assegnazione che riduce i tempi di gara e consente di affidare i lavori in tempi brevi senza dover ripetere le gare per ogni singolo progetto esecutivo. In questo modo i tempi della burocrazia sono ridotti al minimo indispensabile».

La delibera stabilisce anche, a titolo indicativo e non esaustivo, alcuni progetti di manutenzione straordinaria: 380mila euro nel triennio per pedonali danneggiati e 2,4 milioni per strade e infrastrutture viarie urbane ed extraurbane; 510mila nel 2023 per la ciclabile di collegamento fra Fossoli e il centro città; 200mila nel biennio 2023-’24 per “modifiche viabilità dovute ad ordinanze, nuovi percorsi, pedonali, ciclabili e parcheggi”. Questi importi potranno comunque essere modificati e potranno anche comprendere ulteriori progetti legati a futuri finanziamenti attualmente non previsti.