Nel corso del pomeriggio, in orario di non apertura al pubblico della Stazione Carabinieri di Savignano sul Panaro, un uomo in stato di ebbrezza, che intendeva accedere in caserma, ha divelto con il proprio veicolo il cancello carraio del

Comando dell’Arma, provocando solo danni materiali.

La persona, assistita dai sanitari fatti intervenire sul posto, è stata arrestata.